Про це повідомляє OSINT-дослідник MT Anderson у мережі. Спочатку він опублікував супутникові знімки, які датовані 13 жовтня, проте згодом уточнив, що "Васілій Биков" базувався поблизу заводу за кілька днів до атаки – 8 жовтня, передає 24 Канал.
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На опублікованих у мережі знімках видно, що один з кораблів проєкту "Васілій Биков" пришвартований біля Севастопольського морського заводу у Південній бухті. Це місце нетипове для розташування російського флоту, тому особливо привертає увагу.
Інший корабель пришвартований у традиційному місці.
Де були кораблі "Васілій Биков" перед ураженням / Фото MT Anderson
Атаки на російський флот: останні новини
- Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук 12 жовтня підтвердив, що російський корабель "Павел Державін" проєкту "Васілій Биков" отримав пошкодження днем раніше, 11 жовтня, поблизу Севастополя. Втім, російські пропагандисти уперто стверджували, що "Державін" буцімто не має жодних уражень.
- У мережі стверджували, що російський корабель міг підірватися на міні, проте підтверджень такого інциденту не було. До того ж окупанти в Криму ретельно приховують, що саме відбулося у бухті.
- Зранку 13 жовтня у Севастополі пролунав потужний вибух. Згодом у мережі з'явилася інформація про те, що уразили російський ракетоносій "Буян".
- Військовий експерт Роман Світан заявив, що росіяни в тимчасово окупованому Криму тепер мають чималі проблеми через підбиті кораблі-ракетоносії. Річ у тім, що для запуску ракет потрібна низка процесів, а завдані пошкодження в основному припадають на енергоустановки та двигуни, а це означає, що корабель знеструмлюється і режим запуску не працює.
- У ОК "Південь" прокоментували ураження російських кораблів, як "цікаву й насичену операцію". Втім, Наталія Гуменюк наголосила, що деякі дані ще збираються й уточнюються, тому подробиці спецоперацій можуть з'явитися згодом.