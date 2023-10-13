Про це повідомляє OSINT-дослідник MT Anderson у мережі. Спочатку він опублікував супутникові знімки, які датовані 13 жовтня, проте згодом уточнив, що "Васілій Биков" базувався поблизу заводу за кілька днів до атаки – 8 жовтня, передає 24 Канал.

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На опублікованих у мережі знімках видно, що один з кораблів проєкту "Васілій Биков" пришвартований біля Севастопольського морського заводу у Південній бухті. Це місце нетипове для розташування російського флоту, тому особливо привертає увагу.

Інший корабель пришвартований у традиційному місці.



Де були кораблі "Васілій Биков" перед ураженням / Фото MT Anderson

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