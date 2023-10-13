Об этом сообщает OSINT-исследователь MT Anderson в сети. Сначала он опубликовал спутниковые снимки, датированные 13 октября, однако впоследствии уточнил, что "Василий Быков" базировался вблизи завода за несколько дней до атаки – 8 октября, передает 24 Канал.

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На опубликованных в сети снимках видно, что один из кораблей проекта "Василий Быков" пришвартован у Севастопольского морского завода в Южной бухте. Это место является нетипичным для расположения русского флота, поэтому особенно привлекает внимание.

Другой корабль пришвартован в традиционном месте.



Где были корабли "Василий Быков" перед поражением / Фото MT Anderson

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