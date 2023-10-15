Взрывы на временно оккупированном полуострове начали раздаваться около 08:10. Они были настолько мощными, что напугали весь город, передает 24 Канал.
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Утро в Севастополе началось со взрывов
Местные телеграм-каналы около 08:10 начали сообщать о взрывах во временно оккупированном Севастополе. Сначала жители Крыма жаловались, что слышали звуки, похожие на пролет ракет. Позже сообщили о мощном взрыве в центре Севастополя.
По словам пользователей в сети, звуки взрывов были единичными, но очень четкими. Местные жители начали бить тревогу, ведь "хлопки" были очень мощными.
В Севастополе жалуются на мощные взрывы / Скриншот
Взрывы в Севастополе: смотрите видео
Оккупационные власти Севастополя позже все же прокомментировали взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев нашел оправдание "звукам", напугавшим местных жителей. Он заявил, что громкие звуки в районе Северного мола, которые слышали севастопольцы, – это якобы Черноморский флот "проводит учения с применением реактивных бомбометов".
Развожаев нашел оправдание взрывам в Севастополе / Скриншот
В Севастополе звучала воздушная тревога
Во временно оккупированном Севастополе вечером 14 октября было неспокойно. Около 18:45 в сети начали появляться кадры, как в городе сработали сирены воздушной тревоги, а горожане – стремглав бросились в укрытие.
Местные телеграм-каналы писали, что в Севастополе якобы сработали системы ПВО, а тревога связана с ракетной опасностью. К слову, местные власти даже на утро 15 октября не прокомментировали "работу ПВО" в Крыму.
Кстати, местные жители жаловались на закрытые укрытия в Севастополе. В частности, в сети опубликовали кадры, как севастопольцы пытались попасть в бомбоубежище на так называемой площади Суворова, впрочем, всю воздушную тревогу (продолжалась около 20 минут) они простояли под закрытой дверью.