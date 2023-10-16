Власне, як констатував представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, динаміка в Криму чудова. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір медіаплатформи "Ми – Україна".
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"Спецоперації стали інтенсивнішими"
За словами представника української розвідки, раніше різноманітні заходи на Кримському півострові сприймались як "разові акції". Натомість уже зараз можна констатувати, що вони проводяться систематично.
Те що не так давно виглядало як разові акції, сьогодні – це системна робота. Це удари по штабній інфраструктурі ворога, логістичних центрах, шляхах постачання окупаційного корпусу, висадки десанту та розвідувальні рейди наших спецпризначенців,
– сказав він.
Юсов розповів про ситуацію в Криму: дивіться відео "Ми – Україна"
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- Вранці 15 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Так звана "влада" півострова почала виправдовуватись, що серія гучної "бавовни" була наслідком нібито військових навчань. Однак місцеві чули звук, що схожий на звук прольоту ракет.
- Разом з тим дуже неспокійно було в Криму 12 жовтня. Лунали сирени, перестав курсувати громадський транспорт, було перекрито мости, а телеграм-канали писали про ракетну атаку. Ворог заявив, що цілі були нібито запущені з Миколаївщини.
- Також потрібно наголосити, що чимало проблем у флоту ворога, який він розміщував в районі загарбного півострова. Після інтенсивних атак по кораблях, окупантам довелось зменшити кількість суден в кримських портах.