Зараз кораблі Чорноморського флоту Росії поступово пошкоджуються, знищуються. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Знищення ворожого флоту

Зранку 11 жовтня вибухнув патрульний корабель "Павло Державін". Вранці 13 жовтня біля тимчасово окупованого Севастополя знову пролунав вибух. З'явилась інформація, що могли пошкодити судно "Буян-М".

Іван Ступак припустив, що це була операція СБУ з використанням надводних або, можливо, підводних безпілотників, якими пошкоджується Чорноморський флот Росії.

Поступово Чорноморський флот зменшує кількість своїх кораблів. На момент вторгнення росіяни затягнули туди декілька великих десантних кораблів з Балтійського флоту. Потім було закрито прохід через Босфор і Дарданелли. Чорноморський флот не може збільшити кількість кораблів,

– зазначив він.

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