Теперь корабли Черноморского флота России постепенно повреждаются, уничтожаются. Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
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Уничтожение вражеского флота
Утром 11 октября взорвался патрульный корабль "Павел Державин". Утром 13 октября возле временно оккупированного Севастополя снова раздался взрыв. Появилась информация, что могло повредить судно "Буян-М".
Иван Ступак предположил, что это была операция СБУ с использованием надводных или, возможно, подводных беспилотников, которыми повреждается Черноморский флот России.
Постепенно Черноморский флот сокращает количество своих кораблей. К моменту вторжения россияне затащили туда несколько больших десантных кораблей из Балтийского флота. Затем был закрыт проход через Босфор и Дарданеллу. Черноморский флот не может увеличить количество кораблей,
– отметил он.
Черноморский флот России: последние новости
- Приблизительно в 10 часов утра 11 октября жители Севастополя сообщили, что слышали взрыв. Российские телеграмм-каналы писали, что корабль "Павел Державин" мог подорваться на мине. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук прокомментировал эту информацию. По его предварительным данным, корабль действительно подорвался на мине.
- Утром 13 октября возле Севастополя снова раздался мощный взрыв. Сначала была информация, что повредили носителя крылатых ракет "Калибр" "Буян-М". Однако впоследствии сообщили, что, вероятно, причины и последствия взрыва были совсем другие. Отдельные телеграмм-каналы писали, что повреждения получило патрульное судно "Василий Быков". Однако на фото местных каналов оно якобы целое.
- Источники 24 Канала в СБУ подтверждают, что атака на ракетоноситель "Буян" 13 октября и подрыв "Державина" 11 октября – операция Службы безопасности совместно с ВМС Украины. Детали пока не рассказывают, но добавляют, что оба судна были поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением.