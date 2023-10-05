Начальница Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире 24 Канала подтвердила, что они наблюдают за этим процессом уже в течение длительного времени.

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По ее словам, они курсируют, пытаясь создать облик маневров. "На самом деле у нас с математикой все нормально – мы отсчитываем и видим, что действительно происходит перемещение", – отметила начальница Объединенного прессцентра.

Одно время продолжалось перемещение имущества с помощью больших десантных кораблей. В последнее время они их используют как логистические транспортные объекты, а не как боевые единицы,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Сейчас можем констатировать, что около 10 единиц действительно уже определялись с будущим базированием, то есть тяготеют к Новороссийску. Чаще заходят туда, как в основную гавань.

Смотрите полное видео с Наталией Гуменюк на ютубе 24 Канала:

Линия фронта в море отброшена

Наталья Гуменюк объяснила, что 185 километров – это 100 морских миль от контролируемого Украиной берега. Именно на такой дистанции уже долгое время держится российский недофлот.

Они вычислили для себя условную отметку, где, наверное, не наткнутся на гнев "Нептуна". Пусть так думают. Морской бог на нашей стороне – это очевидно. Они это почувствуют,

– подчеркнула начальница Объединенного прессцентра.

Сейчас корабельная группировка действительно не проявляет своей активности. К примеру, когда функционировало зерновое соглашение, они вели патрулирование в направлении Босфора. Так россияне пытались своим присутствием ужасать приличные гражданские суда.

Однако сейчас их преимущество – это тактическая авиация. Они пытаются с ее помощью сбрасывать УАБ в направлении острова Змеиный. Там происходит развязка морских транспортных путей, а также место сосредоточения их между собой.

Очевидно, что, сбрасывая УАБ в том направлении, они пытаются привести в детонацию находящиеся в толще воды морские мины. А также намекают на опасность гуманитарного коридора,

– рассказала Наталья Гуменюк.

"Им не дает покоя то, что вне зернового соглашения Украина продолжает работать в рамках собственной зерновой инициативы. Обеспечивая безопасность судов, чьи судовладельцы доверяют Силам обороны в пределах этого коридора", – добавила Гуменюк.

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