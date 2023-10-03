Об этом заявил младший министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи во время выступления на Варшавском форуме безопасности, информирует 24 Канал. Он также призвал высоко оценивать военные достижения Украины.

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Российский флот потерпел поражение в Черном море

По словам Гиппи, украинским защитникам удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море. В то же время он считает, что "прогресс Украины медленный", но нельзя сказать, что его нет.

Можно указывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите, что Украина сделала сейчас в Черном море. Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота,

– подчеркнул Гиппи.

Россия привлекла старую морскую авиацию в Черном море

Напомним, ранее в Министерстве обороны Британии заявили, что морская авиация России концентрируется на операциях по морскому воздушному патрулированию. Их главная цель "скорее всего" – раннее обнаружение беспилотных надводных судов.

Так, ключевым российским активом в этих операциях является самолет-амфибия Бе-12 "Чайка", который разработан в 1950-х годах, вылетающий из баз в оккупированном Крыму.