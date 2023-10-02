Разведка Великобритании заявила, что к ответным действиям Россия прибегла в то время, когда флот пытается справиться с параллельными угрозами на южном фланге войны в Украине.
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Что говорят в разведке о действиях россиян в Черном море
В Министерстве обороны Великобритании объяснили, что морская авиация России концентрируется на операциях по морскому воздушному патрулированию. По данным британской разведки, их главная цель "скорее всего" – раннее обнаружение беспилотных надводных судов.
Ключевым российским активом в этих операциях является самолет-амфибия Бе-12 "Чайка", разработанный в 1950-х годах, вылетающий из баз в оккупированном Крыму. Варианты бомбардировщиков Су-24 FENCER и FLANKER совершают морские ударные операции, в том числе по меньшей мере один недавний авиаудар по стратегически расположенному острову Змеиный,
– заявили разведчики.
Более того, в Минобороны Великобритании заверили, что на фоне угроз атак по Севастополю российские оккупанты могут передислоцировать в Новороссийск большее количество своих военно-морских сил. Кроме того, российская армия пытается использовать военно-морскую авиацию, чтобы повлиять на северо-западную часть Черного моря.
Последние новости о действиях России в Черном море
- Партизанское движение "Атеш" заявило, что российские оккупанты уже потеряли господство в Черном море. По их данным, враги из-за страха украинских дронов уже перекидывают свои боевые катера сухопутными путями. Так, партизаны зафиксировали переброску Россией боевых катеров типа "Раптор" по трассе Н06 в сторону Севастополя.
- Старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков заявил в интервью 24 Каналу, что Россия уже давно не контролирует Черное море. По его словам, хотя Россия громко вышла из зерновой сделки, торговые корабли продолжают ходить. По его словам, ситуация в Черном море тяжелая, однако она развивается в нашу сторону.
- В конце сентября Силы обороны юга Украины рассказали, что Россия перекинула в Черное море надводный ракетоноситель "Циклон", снаряженный 8 "Калибрами". В этом отношении пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что этот ракетоноситель не прошел испытаний.