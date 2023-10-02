Розвідка Великої Британії заявила, що до відповідних дій Росія вдалась у той час, коли флот намагається впоратися з паралельними погрозами на південному фланзі війни в Україні.
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Що кажуть у розвідці про дії росіян у Чорному морі
У Міністерстві оборони Великої Британії пояснили, що морська авіація Росії концентрується на операціях із морського повітряного патрулювання. За даними британської розвідки, їхня головна мета "швидше за все" – раннє виявлення безпілотних надводних суден.
Ключовим російським активом у цих операціях є літак-амфібія Бе-12 "Чайка", розроблений у 1950-х роках, який вилітає з баз в окупованому Криму. Варіанти бомбардувальників Су-24 FENCER і FLANKER здійснюють морські ударні операції, в тому числі щонайменше один нещодавній авіаудар по стратегічно розташованому острову Зміїний,
– заявили розвідники.
Ба більше, у Міноборони Великої Британії запевнили, що на фоні загроз атак по Севастополю російські окупанти можуть передислокувати до Новоросійська більшу кількість своїх військово-морських сил. Окрім того, російська армія намагається використовувати військово-морську авіацію, щоб мати вплив на північно-західну частину Чорного моря.
Останні новини про дії Росії у Чорному морі
- Партизанський рух "Атеш" заявив, що російські окупанти вже втратили панування в Чорному морі. За їхніми даними, вороги через страх українських дронів вже перекидають свої бойові катери сухопутними шляхами. Так, партизани зафіксували перекидання Росією бойових катерів типу "Раптор" трасою Н06 у бік Севастополя.
- Старший аналітик фонду "Повернись живим" та аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков заявив у інтерв'ю 24 Каналу, що Росія вже давно не контролює Чорне море. За його словами, хоч Росія гучно вийшла із зернової угоди, та торговельні кораблі продовжують ходити. За його словами, ситуація в Чорному морі важка, проте вона розвивається у наш бік.
- Наприкінці вересня Сили оборони півдня України розповіли, що Росія перекинула в Чорне море надводний ракетоносій "Циклон", який споряджений 8 "Калібрами". Щодо цього речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що цей ракетоносій не пройшов випробувань.