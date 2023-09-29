Зараз жодна зі сторін не контролює Чорне море. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив старший аналітик фонду "Повернись живим" та аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

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Росія вже давно не контролює море

За словами Бєлєскова, ситуація у нашій акваторії є важкою, але вона динамічно розвивається у наш бік. Не так швидко, як хотілося б, але зараз жодна зі сторін не контролює Чорне море. Росія давно втратила свої можливості, а Україна певною мірою не здобула, але при цьому завдає удари силам Чорноморського флоту.

Приклад, коли кораблі вивозять зерно без згоди на те з боку Москви, є прямим відображенням наших успішних дій. Це й зачистки "вишок Бойка", і рейдові дії у Криму, і атаки надводними безпілотниками. Справжніми ознаками успіху буде те, що по зерновому коридору проходитимуть не кілька суден, а в принципі торгівля вестиметься повноцінним шляхом. Наразі ж є поки одиничні випадки,

– зазначив аналітик.

Експерт наголосив, що пряму загрозу з боку флоту ми мінімізували, росіяни вимушені триматися у районі Севастополя та не виходити з бухти, але бажано витісняти їх надводні кораблі до Новоросійська.

З іншого ж боку, Росія може створювати нам проблеми, завдаючи удари по інфраструктурі, яка потрібна для перевалки зерна.

"Ми втратили понад 200 тисяч тонн зерна, але питання ще й у знищених елеваторах, які використовують для його зберігання та перевантаження. Звісно, Україна бореться із вибиванням таких спроможностей ворога, ми перехоплюємо багато "Шахедів", крилатих ракет, але рівень перехоплення все ще недостатній виключно з технічних причин. Але так, Росія має набагато менше можливостей нам заважати, ніж, навіть, їм уявлялося, коли вони виходили із "зернової угоди". Вони, напевно, думали, що не зможуть підійти ближче за 170 кілометрів до українського берега через ракети "Гарпун", але будуть перехоплювати кораблі ближче до Туреччини, у відкритому морі, поза межами територіальних вод. Проте успішні дії надводних безпілотників по кораблям проєкту 22160 нівелювали такі ризики", – підкреслив аналітик.

Бєлєсков додав, що росіяни вже не наважуються навіть виходити у бік коридорів, тому все більше кораблів заходить у порти Одеської області. Проте боротьба ще триває.

Чи здатна Україна захистити Чорне море

Голова ГО "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк заявив, що Україна може самостійно захищати Чорне море та забезпечувати експорт зерна до Стамбула. ЗСУ активно працюють над знищенням Чорноморського флоту Росії. За його словами, фактично Чорноморського флоту Росії вже не існує.

""Ми вже взагалі пересунули Чорноморський флот. По суті його вже не існує. Знищений не тільки крейсер "Москва" – флагман Чорноморського флоту. Знищений також штаб та командування Чорноморського флоту", – зазначив Романюк.