Сьогодні триває активна боротьба за контроль над Чорним морем між Росією і членами Альянсу. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що країни НАТО разом з Україною розробили шлях у Чорному морі й він працюватиме, незалежно від того, чого хочеться Росії.

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Чи будуть наслідки для Росії

Невдовзі з'явилося повідомлення, що бойова авіація Великої Британії контролює узбережжя країн Європейського Союзу, зокрема Румунії та Болгарії, а США посилюють свої авіаційні сили у Румунії.

Це навіть не натяк, а вказівка Росії про те, що якщо вона намагатиметься в якийсь спосіб завдати удару по цивільних суднах, то всі засоби ураження, або все те, що летить – просто буде знищено,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Українське ППО спрацювала дуже чітко і збила ракети. Це означає, що ні Україна, ні наші союзники не дозволять Росії втручатися у цей процес і повністю контролювати Чорноморський регіон.

Валерій Клочок пояснив, що означають заяви британського прем'єр-міністра: дивіться відео

Чорне море – не російське

Варто згадати про атаку на базу флоту країни-агресорки у Новоросійську та підбитий російський танкер у Керченській протоці. Ці атаки свідчать про те, що Україна також впливає на ситуацію в регіоні.

Зауважимо, що Україна починає повертати контроль над Чорним морем. Зокрема 11 вересня стало відомо, що наші захисники повернули під контроль держави так звані "вишки Бойка" – бурові газовидобувні платформи В312 та В319, які були збудовані біля берегів Криму у 2010 та 2012 роках. Після окупації Криму Росія привласнила їх собі та з їхньою допомогою незаконно видобувала газ на українському шельфі.

Росія доволі потужно контролює Чорне море і цього не треба применшувати. Утім, підсилення Чорноморського регіону країнами НАТО вказує на те, що Альянс напряму дотичний до встановлення безпеки у всьому Чорному морі.

Чорне море – не російське, як про це часто полюбляє говорити Путін. Ніхто не толеруватиме російську агресію в цьому регіоні, зокрема й країни НАТО, бо такі заяви свідчать, про те, що вони готові до практичних кроків,

– підкреслив Валерій Клочок.

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