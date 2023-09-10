Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла вранці 10 вересня в ефірі телемарафону, що Росія продовжує тиснути на цивільне судноплавство. Попри це, судна продовжують рух, пише 24 Канал.
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Чому Росія посилила авіаудари по Зміїному
Наталія Гуменюк розповіла, що в Чорному морі перебуває 10 одиниць техніки ворога, в Азовському – одна. Їх ворог розмістив для викриття водної обстановки.
Зокрема, в Чорному морі розміщені як бойові кораблі флоту, так і прикордонні катери та судна забезпечення. Однак росіяни використовують навіть їх, щоб запускати безпілотники для розвідки. Тому ці судна варто сприймати також як елемент загрози.
Окрім того, росіяни активізували тактичну авіацію, зокрема, в напрямку острова Зміїний.
Час від часу скидають там (на острові Зміїний – 24 Канал) керовані авіабомби. Це все продовження тиску на цивільне судноплавство. Тому що запропонований Україною гуманітарний коридор, який все-таки функціонує, і чотири судна вже ним скористалися, ворог намагається тероризувати, переконуючи судновласників, що це небезпечний шлях,
– заявила Наталія Гуменюк.
Вона пояснила, що є загроза з повітря. Окрім того, наявність російської тактичної авіації в цій частині, в акваторії Чорного моря може свідчити якраз про збір розвідданих, що ж там готується в межах навчань.
Що відомо про судноплавство в Чорному морі
- 17 липня 2023 року Росія заявила про вихід із зернової угоди. Окрім того, Кремль сказав, що з 20 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.
- Згодом Росія поспішила виправдатись, що, мовляв, вони "повинні переконатися, що судно йде з чимось поганим, це означає запит, огляд при необхідності, щоб переконатися, так це чи не так". У відповідь Україна також оголосила про військову загрозу в портах Росії.
- Вже у серпні Україна заявила про те, що діятиме коридор для суден в Чорному морі. Його рух відбуватиметься під контролем Збройних Сил України. Таким коридором вже пройшло чотири судна.