Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. З метою безпеки, додаткову інформацію щодо суден оприлюднювати не будуть, повідомляє 24 Канал.

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Коридори для торгових суден

Плетенчук повідомив, що почалася реєстрація на рух суден коридором. Він наголосив, що усе відбуватиметься під контролем ЗСУ. Крім того, власників суден та капітанів попередили, яка небезпека може бути під час руху.

Тому, звісно, це все буде відбуватися під наглядом Збройних сил України. Усе можливе, що від нас залежить, щодо забезпечення безпеки, ми робимо. І зараз уже відкрита реєстрація, координатор уже працює,

– заявив він.

Крім того, у ВМС не стали розкривати подробиць щодо кількості суден, які вже пройшли реєстрацію. Плетенчук зазначив, що наразі всі подробиці щодо цього заходу розкривати не можуть. Також невідомо, який термін діятимуть коридори у Чорному морі.

"Ці терміни зараз ще не визначені. Насправді той стан, у якому все це працює, він теж, на жаль, є таким, що обумовлений тими подіями, які відбуваються в Чорному морі, тому що у нормальній ситуації все це відбувається набагато ширше, простіше і безпечніше", – розповів Плетенчук.

Тимчасові коридори повинні допомогти подолати міжнародну гуманітарну кризу. Також, за словами Плетенчука, це дасть можливість компаніям забрати судна, які перебувають у "гуманітарному полоні" через російську агресію.