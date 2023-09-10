Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала утром 10 сентября в эфире телемарафона, что Россия продолжает давить на гражданское судоходство. Несмотря на это, суда продолжают движение, пишет 24 Канал.
Смотрите также Союзник на двух стульях: к чему Эрдоган готовит Путина и как на это влияют деньги Катара
Почему Россия усилила авиаудары по Змеиному
Наталья Гуменюк рассказала, что в Черном море находится 10 единиц техники врага, в Азовском – одна. Их враг разместил для разоблачения водной обстановки.
В частности, в Черном море размещены как боевые корабли флота, так и пограничные катера и суда снабжения. Однако россияне используют даже их, чтобы запускать беспилотники для разведки. Поэтому эти суда следует воспринимать также как элемент угрозы.
Кроме того, россияне активизировали тактическую авиацию, в частности, в направлении острова Змеиный.
Время от времени сбрасывают там (на острове Змеиный – 24 Канал) управляемые авиабомбы. Это все продолжение давления на гражданское судоходство. Потому что предложенный Украиной все-таки функционирующий гуманитарный коридор и четыре судна уже им воспользовались, враг пытается терроризировать, убеждая судовладельцев, что это опасный путь,
– заявила Наталья Гуменюк.
Она объяснила, что есть угроза из воздуха. Кроме того, наличие российской тактической авиации в этой части в акватории Черного моря может свидетельствовать как раз о сборе разведданных, что там готовится в рамках учений.
Что известно о судоходстве в Черном море
- 17 июля 2023 года Россия заявила о выходе из зернового соглашения. Кроме того, Кремль сказал, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
- Впоследствии Россия поспешила оправдаться, что, мол, они должны убедиться, что судно идет с чем-то плохим, это означает запрос, обзор при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так". В ответ Украина также объявила о военной угрозу в портах России.
- Уже в августе Украина заявила о том, что будет действовать коридор для судов в Черном море. Его движение будет проходить под контролем Вооруженных Сил Украины. Таким коридором уже прошли четыре судна.