Інформацію оприлюднив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час свого виступу в парламенті. Він звітував парламенту про саміт G20, який відвідав у Нью-Делі.

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Що відомо на цей момент

Завдяки розсекреченим розвідувальним даним ми знаємо, що 24 серпня російські військові обстріляли цивільне вантажне судно в Чорному морі кількома ракетами,

– сказав Ріші Сунак.

За його словами, атаку було відбито українськими захисниками.

Ракети були націлені на вантажне судно під прапором Ліберії, пришвартоване в порту, і були успішно збиті, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії. Серед них були два "Калібри", випущені з ракетоносця Чорноморського флоту.

Журналісти зазначають: це перший випадок, коли офіційна особа прокоментувала обстріл корабля, який став мішенню від початку роботи нового зернового коридору в Чорному морі.