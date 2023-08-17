Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що керівник Моніторингової групи із санкцій та свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко говорив, що Україна реалізує стратегію та тактику України щодо демонстрації створення зернового коридору без Росії.

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Що кажуть в ISW про новий тимчасовий коридор

Аналітики зауважили, що Військово-морські сили ЗСУ оголосили про створення з 8 серпня тимчасових маршрутів руху цивільних суден до портів Чорного моря та з них.

Посол Росії в Туреччині Олексій Єрхов 16 серпня заявив, що нібито Кремль опрацьовує з партнерами альтернативи чорноморській зерновій ініціативі для доставлення продовольства до країн, що потребують. За його словами, "саме Росія робить колосальний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", а "після виконання вимог Росії можна буде говорити про відновлення чорноморської ініціативи".

Аналітики американського Інституту вивченні війни пояснили, що Росія, ймовірно, прагне обмежити морські перевезення в українські порти без повної блокади через ескалаційну позицію в Чорному морі, включаючи нещодавню примусову зупинку та перевірку цивільного вантажного судна 13 серпня.

Російські військово-морські позиції в Чорному морі, ймовірно, ще не принесли бажаного ефекту, і Росія, ймовірно, намагається просувати власні ініціативи щодо експорту російського та вкраденого українського зерна, щоб ще більше підірвати потенційний успіх створеного Україною зернового коридору,

– заявили аналітики.

Перший корабель рушив з українського порту: коротко