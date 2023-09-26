Фактично Чорноморського флоту Росії вже не існує. Таку думку 24 Каналу озвучив голова ГО "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк.

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"Ми вже взагалі пересунули Чорноморський флот. По суті його вже не існує. Знищений не тільки крейсер "Москва" – флагман Чорноморського флоту. Знищений також штаб та командування Чорноморського флоту", – зауважив він.

Зверніть увагу! У Севастополі 22 вересня було уражено штаб Чорноморського флоту Росії. ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі якраз під час наради керівного складу. Саме тому російські генерали поранені, є втрати.

Унікальне явище

Юрій Романюк зазначив, що Україна сама забезпечила гарантовану закриту зону половини Чорного моря. Усією західною частиною зараз майже повністю може здійснюватись безпечне проходження усіх зерновозів з України до Стамбула.

Якщо якесь російське судно буде намагатись перетнути умовну лінію на захід моря та встановити небезпеку для українських зерновозів, то ЗСУ отримають координати та ворог буде точково знищений.

Тому росіяни бояться нападати. Вони можуть уразити, але системно зупинити доставку нашого зерна Чорним морем до споживачів через Стамбул вже майже нереально. ЗСУ позбавили їх спроможності. За останній місяць Україна сама почала контролювати та домінувати у Чорному морі, навіть не маючи свого Чорноморського флоту. Це унікальне явище,

– переконаний він.

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