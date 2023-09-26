Фактически Черноморского флота России уже не существует. Такое мнение 24 Каналу озвучил глава ОО "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк.

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"Мы уже вообще передвинули Черноморский флот. По сути его уже не существует. Уничтожен не только крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота. Уничтожен также штаб и командование Черноморского флота", – отметил он.

Обратите внимание! В Севастополе 22 сентября был поражен штаб Черноморского флота России. ВСУ ударили по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе как раз во время совещания руководящего состава. Именно поэтому российские генералы ранены, есть потери.

Уникальное явление

Юрий Романюк отметил, что Украина сама обеспечила гарантированную закрытую зону половины Черного моря. По всей западной части сейчас почти полностью может осуществляться безопасное прохождение всех зерновозов из Украины в Стамбул.

Если российское судно будет пытаться пересечь условную линию на запад моря и установить опасность для украинских зерновозов, то ВСУ получат координаты и враг будет точечно уничтожен.

Поэтому россияне боятся нападать. Они могут поразить, но системно остановить доставку нашего зерна по Черному морю к потребителям через Стамбул уже почти нереально. ВСУ лишили их возможностей. За последний месяц Украина сама начала контролировать и доминировать в Черном море, даже не имея своего Черноморского флота. Это уникальное явление,

– убежден он.

Черноморский флот России: главное