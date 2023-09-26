Об этом 24 Каналу рассказала глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, флот страны-агрессорки очень напуган последними точными ударами по своим кораблям.
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Ситуация на Черном море
В настоящее время в действиях черноморского флота агрессора фиксируют определенный застой. Российские корабли хаотично маневрируют в режиме самозащиты и почти не заходят в пункты базирования.
На дежурстве у оккупантов стоит 9 ракетоносителей, из которых 2 надводных корабля типа "Буян-М", несущих по 8 ракет каждый. Их захватчики не желают держать на побережье из-за того, что эти суда не будут ощущать там безопасности
"В то же время оккупанты пытаются держать Силы обороны в напряжении. Так, в ночь на 25 сентября Россия выпустила в сторону Украины 12 "Калибров", что происходит сравнительно нечасто. Оккупанты пытаются давить на южные регионы Украины, а также другие наши территории", – пояснила пресс-офицер.
Наталья Гуменюк о российских кораблях в Черном море: смотрите видео
Враг еще имеет запасы ракет, которые может использовать против украинской инфраструктуры в преддверии отопительного сезона. Оккупанты "роскошествуют", выпуская за один день больше ракет, чем могут изготовить.
"Последние обстрелы можно считать ударами-предупреждениями, или, как они любят говорить, "ответочками" за поражение военных объектов на оккупированном полуострове. Этой риторикой агрессор пытается оправдать свои действия и показать себя пострадавшим. Хотя именно Россия вторглась на нашу территорию еще в 2014 году", – подчеркнула Гуменюк.
Что известно о потерях российского флота
- 22 сентября по российскому флоту был нанесен серьезный удар: Украина провела операцию "Крабовая ловушка", во время которой был нанесен ракетный удар по штабу черноморского флота в Севастополе. На тот момент в здании проходило совещание высшего морского командования, и по предварительным данным, в результате него погибли около 30 военных страны-агрессорки.
- По предварительной информации даже предполагали, что от удара мог погибнуть командующий черноморским флотом России. Однако 26 сентября Россия начала разгонять информацию о том, что адмирал Виктор Соколов жив и даже подключился ко встрече с Сергеем Шойгу в видеоформате. Пока этот факт не подтвержден официально.
- "Крабовая ловушка" была далеко не первым "приветом" отсутствующей ПВО Севастополя. Ранее Силы обороны также достигали своих целей в пределах города, уничтожив 2 корабля оккупантов, среди которых и новая подлодка "Ростов-на-Дону". По сообщению ГУР, удар по этим объектам наводили Силы специальных операций, которые после успешного поражения покинули оккупированные территории и вернулись в Украину.