Об этом 24 Каналу рассказала глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, флот страны-агрессорки очень напуган последними точными ударами по своим кораблям.

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Ситуация на Черном море

В настоящее время в действиях черноморского флота агрессора фиксируют определенный застой. Российские корабли хаотично маневрируют в режиме самозащиты и почти не заходят в пункты базирования.

На дежурстве у оккупантов стоит 9 ракетоносителей, из которых 2 надводных корабля типа "Буян-М", несущих по 8 ракет каждый. Их захватчики не желают держать на побережье из-за того, что эти суда не будут ощущать там безопасности

"В то же время оккупанты пытаются держать Силы обороны в напряжении. Так, в ночь на 25 сентября Россия выпустила в сторону Украины 12 "Калибров", что происходит сравнительно нечасто. Оккупанты пытаются давить на южные регионы Украины, а также другие наши территории", – пояснила пресс-офицер.

Наталья Гуменюк о российских кораблях в Черном море: смотрите видео

Враг еще имеет запасы ракет, которые может использовать против украинской инфраструктуры в преддверии отопительного сезона. Оккупанты "роскошествуют", выпуская за один день больше ракет, чем могут изготовить.

"Последние обстрелы можно считать ударами-предупреждениями, или, как они любят говорить, "ответочками" за поражение военных объектов на оккупированном полуострове. Этой риторикой агрессор пытается оправдать свои действия и показать себя пострадавшим. Хотя именно Россия вторглась на нашу территорию еще в 2014 году", – подчеркнула Гуменюк.

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