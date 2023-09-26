Про це 24 Каналу розповіла очільниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, флот країни-агресорки дуже наляканий останніми влучними ударами по своїх кораблях.
Дивіться також Серія атак по Чорноморському флоту Росії: розвідка назвала важливі здобутки України
Ситуація на Чорному морі
Зараз у діях чорноморського флоту агресора фіксують певний застій. Російські кораблі хаотично маневрують в режимі самозахисту й майже не заходять у пункти базування.
На чергуванні в окупантів стоїть 9 ракетоносіїв, з яких 2 надводні кораблі типу "Буян-М", які несуть по 8 ракет кожний. Їх загарбники не бажать тримати на узбережжі через те, що ці судна не відчуватимуть там безпеки
"Водночас окупанти намагаються тримати Сили оборони в напруженні. Так, в ніч на 25 вересня Росія випустила вбік України 12 "Калібрів", що відбувається порівняно нечасто. Окупанти намагаються тиснути на південні регіони України, а також інші наші території", – пояснила пресофіцерка.
Наталія Гуменюк про російські кораблі в Чорному морі: дивіться відео
Ворог ще має запаси ракет, які може використати проти української інфраструктури напередодні опалювального сезону. Окупанти "розкошують", випускаючи за один день більше ракет, аніж можуть виготовити.
"Останні обстріли можна вважати ударами-попередженнями, або, як вони люблять казати, "отвєточками" за ураження військових об'єктів на окупованому півострові. Цією риторикою агресор намагається виправдати свої дії й показати себе постраждалим. Хоча саме Росія вдерлася на нашу територію ще у 2014 році", – наголосила Гуменюк.
Що відомо про втрати російського флоту
- 22 вересня по російському флоту було завдано серйозного удару: Україна провела операцію "Крабова пастка", під час якої було завдано ракетного удару по штабу чорноморського флоту в Севастополі. На той момент в будівлі проходила нарада найвищого морського командування, й за попередніми даними, внаслідок неї загинуло близько 30 військових країни-агресорки.
- За попередньою інформацією навіть припускали, що від удару міг загинути командувач чорноморським флотом Росії. Однак 26 вересня Росія почала розганяти інформацію про те, що адмірал Соколов живий і навіть підключився до зустрічі із Сєргєєм Шойгу у відеоформаті. Поки що цей факт не підтверджено офіційно.
- "Крабова пастка" була далеко не першим "привітом" відсутній ППО Севастополя. Раніше Сили оборони також досягали своїх цілей в межах міста, знищивши 2 кораблі окупантів, серед яких і новий підводний човен "Ростов-на-Дону". За повідомленням ГУР, удар по цим об'єктам наводили Сили спеціальних операцій, які після успішного ураження покинули окуповані території й повернулися до України.