Даже на фоне успешных ударов по Черноморскому флоту России во временно оккупированном Крыму, оккупанты вряд ли передислоцируют свои корабли – почему объяснил пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

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Никакой лазейки для побега

По словам Плетенчука, смысла в перебазировании кораблей и командования на временно оккупированные территории или Россию нет.

Азово – Черноморский регион замкнут, относительно небольшой, поэтому в нем особо спрятаться негде. Неважно, где разместят россияне свои корабли – их все равно найдут хлопки, заверил спикер. Такая судьба, например, постигла большой десантный корабель "Саратов" – тот "прекрасно" горел в Бердянске.

Плетенчук уверен, что по мере того, как ВСУ будут продвигаться в Запорожье и Донбассе, цели в Черном и Азовском морях будут становиться доступнее.

Враг, правда, может отвести корабли в свой Новороссийск, однако вряд ли решится на такой шаг, ведь главная база флота расположена в Севастополе. Там корабли загружают "Калибрамы". И чтобы россияне оттуда убежали, это нужно уже, чтобы им было очень "больно" и "горячо".

В ВМС отметили, что когда этот "несносный день" наступит, оккупантам просто нечего будет передислоцировать.

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