Даже на фоне успешных ударов по Черноморскому флоту России во временно оккупированном Крыму, оккупанты вряд ли передислоцируют свои корабли – почему объяснил пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
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Никакой лазейки для побега
По словам Плетенчука, смысла в перебазировании кораблей и командования на временно оккупированные территории или Россию нет.
Азово – Черноморский регион замкнут, относительно небольшой, поэтому в нем особо спрятаться негде. Неважно, где разместят россияне свои корабли – их все равно найдут хлопки, заверил спикер. Такая судьба, например, постигла большой десантный корабель "Саратов" – тот "прекрасно" горел в Бердянске.
Плетенчук уверен, что по мере того, как ВСУ будут продвигаться в Запорожье и Донбассе, цели в Черном и Азовском морях будут становиться доступнее.
Враг, правда, может отвести корабли в свой Новороссийск, однако вряд ли решится на такой шаг, ведь главная база флота расположена в Севастополе. Там корабли загружают "Калибрамы". И чтобы россияне оттуда убежали, это нужно уже, чтобы им было очень "больно" и "горячо".
В ВМС отметили, что когда этот "несносный день" наступит, оккупантам просто нечего будет передислоцировать.
Успешные удары по флоту России в Крыму: последние новости
- География российских кораблей – "покойников" и "утопленников" расширяется. В прошлом году летом под воду ушел крейсер "Москва". 13 сентября "не стало" десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов". Их накрыли ракетами в Севастополе на территории судостроительного завода.
- 22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота на оккупированном полуострове. В минобороны страны-агрессорки признали атаку. Там заявили якобы о 5 ракетах, которые "сбили" их ПВО, а также одном погибшем военнослужащем.
- Тем временем глава украинской разведки заявляет о по меньшей мере 9 погибших оккупантов. Еще 16 россиян получили ранения. Среди них – командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук. Он находится в очень тяжелом состоянии. В свою очередь начальник штаба генерал-лейтенант Алег Цеков без сознания. Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается.
- В Воздушных силах ВСУ заявили, что для атаки на штаб Черноморского флота использовали ракеты Storm Shadow.