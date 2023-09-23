В частности, несет в себе психологический и символический аспект. Об этом 24 Каналу рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.
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Удар по штабу
Штаб Черноморского флота является важнейшим органом и центром приказов. Без него российские военные не могут действовать.
"В России четкая централизованная вертикаль военного управления. Если штаб нейтрализован – военные ничего не будут делать", – объяснил капитан первого ранга запаса ВМС Украины.
Андрей Рыженко об ударе по штабу Черноморского флота: смотреть видео
Само здание штаба расположено в центре Севастополя и раньше было своеобразным центром сопротивления. Поэтому этот удар несет в себе символическое и психологическое значение.
"Военное значение тоже. В мирное время там работают сотни офицеров, которые принимают решения. Это достаточно кропотливая работа по планированию операций, в которой задействованы десятки или сотни людей. И эти люди не могут быть подготовлены даже за один год, потому что это целая школа. Другое дело, что в России таких флотов 4 и потому оккупанты могут из других привлекать необходимый потенциал в случае серьезных потерь", – подчеркнул Рыженко.
С технической точки зрения под ударом оказалась и важная дорогостоящая аппаратура, используемая россиянами для передачи сигналов управления. А также сопровождения кораблей на дальние дистанции.
Думаю, она может быть уничтожена или серьезно повреждена. В любом случае это серьезный удар,
– резюмировал эксперт.
Удар по штабу Черноморского флота: что известно
- Об ударе по штабу Черноморского флота стало известно после обеда 22 сентября. Местные начали распространять видео, где был виден дым и значительные разрушения самого здания. В сети показали спутниковые снимки.
- Сначала россияне заявляли об одном погибшем, затем его признали без вести пропавшим. В украинской разведке отметили, что погибло по меньшей мере 9 оккупантов, 16 ранены. Среди них – генералы.
- У россиян во временно оккупированном Крыму паника. Воздушная тревога на момент инцидента не была объявлена, а включена значительно позже. В течение дня жителям рассказывали, как действовать в случае тревоги. А вот с укрытиями в городе большая проблема.