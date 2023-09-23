В частности, несет в себе психологический и символический аспект. Об этом 24 Каналу рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

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Удар по штабу

Штаб Черноморского флота является важнейшим органом и центром приказов. Без него российские военные не могут действовать.

"В России четкая централизованная вертикаль военного управления. Если штаб нейтрализован – военные ничего не будут делать", – объяснил капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

Андрей Рыженко об ударе по штабу Черноморского флота: смотреть видео

Само здание штаба расположено в центре Севастополя и раньше было своеобразным центром сопротивления. Поэтому этот удар несет в себе символическое и психологическое значение.

"Военное значение тоже. В мирное время там работают сотни офицеров, которые принимают решения. Это достаточно кропотливая работа по планированию операций, в которой задействованы десятки или сотни людей. И эти люди не могут быть подготовлены даже за один год, потому что это целая школа. Другое дело, что в России таких флотов 4 и потому оккупанты могут из других привлекать необходимый потенциал в случае серьезных потерь", – подчеркнул Рыженко.

С технической точки зрения под ударом оказалась и важная дорогостоящая аппаратура, используемая россиянами для передачи сигналов управления. А также сопровождения кораблей на дальние дистанции.

Думаю, она может быть уничтожена или серьезно повреждена. В любом случае это серьезный удар,

– резюмировал эксперт.

Удар по штабу Черноморского флота: что известно