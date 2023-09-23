Зокрема, несе у собі як психологічний, так і символічний аспект. Про це 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.
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Удар по штабу
Штаб Чорноморського флоту є важливим органом і центром наказів. Без нього російські військові неспроможні діяти.
"В Росії чітка централізована вертикаль військового управління. Якщо штаб нейтралізований – військові нічого не робитимуть", – пояснив капітан першого рангу запасу ВМС України.
Андрій Риженко про удар по штабу Чорноморського флоту: дивитись відео
Сама будівля штабу розташована у середмісті Севастополя і раніше була своєрідним центром спротиву. Тому цей удар несе у собі ще й символічне та психологічне значення.
"Військове значення теж. В мирний час там працюють сотні офіцерів, які приймають рішення. Це досить кропітка робота з планування операцій, в якій задіяні десятки чи сотні людей. І ці люди не можуть бути підготовлені навіть за один рік, бо це ціла школа. Інша справа, що в Росії таких флотів 4 і тому окупанти можуть з інших залучати необхідний потенціал у разі серйозних втрат", – наголосив Риженко.
З технічної точки зору під ударом опинилася і важлива дорогоцінна апаратура, яку росіяни використовують для передавання сигналів управління. А також супроводу кораблів на дальні дистанції.
Думаю, вона може бути знищена або серйозно пошкоджена. У будь-якому випадку це серйозний удар,
– резюмував експерт.
Удар по штабу Чорноморського флоту: що відомо
- Про удар по штабу Чорноморського флоту стало відомо пообіді 22 вересня. Місцеві почали поширювати відео, де було видно дим і значні руйнування самої будівлі. В мережі показали супутникові знімки.
- Спочатку росіяни заявляли про одного загиблого, потім його визнали безвісти зниклим. Натомість в українській розвідці зазначили, що загинуло щонайменше 9 окупантів, 16 поранені. Серед них – генерали.
- У росіян в тимчасово окупованому Криму паніка. Повітряну тривогу на момент інциденту не оголошували, а увімкнули її значно пізніше. Протягом дня мешканцям розповідали як діяти у разі тривоги. А от з укриттями в місті велика проблема.