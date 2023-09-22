Про це 24 Каналу зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, на місці було біля 20 карет швидкої допомоги.

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"Бавовна" у Севастополі

Російське так зване міноборони заявило, що внаслідок інциденту загинув один військовий. Потім окупанти зазначили, що він зник безвісти. Водночас російські телеграм-канали пишуть щонайменше про шістьох постраждалих.

Брехня про 2 – 6 постраждалих. Ми вже можемо множити на 10, а може й більше. Я думаю, постраждало більше,

– зазначив Тизенгаузен.

Він підкреслив, що за попередніми даними там могло зруйнуватися два поверхи, що свідчить про дуже точне влучання. Вибуховою хвилею винесло усі вікна, звідки розліталися шматки меблів.

"Зараз їх розвезуть по лікарнях і стане зрозуміло, хто там і як постраждав. Це дорівнює удару по крейсеру "Москва" – удар по штабу Чорноморського флоту. Це центр керування. За кадровим складом, ефектом і престижем цей удар – унікальний. Росіяни довго від нього відходитимуть, але не встигнуть, бо є у мене відчуття, що прилетить ще раз", – відзначив політтехнолог.

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Ще один висновок, який можна зробити після подій у Севастополі, – російське ППО безкорисне. Про це свідчить і попередня "бавовна" у Верхньосадовому, що поблизу Севастополя. Там був розташований командний пункт росіян.

"За різними оцінками постраждалих, маю на увазі загиблих і поранених, біля сотні. Тобто виходить, що вищий командний склад Чорноморського флоту серйозно прорідили разом зі штабом", – додав Тизенгаузен.

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