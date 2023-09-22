Деякі кримчани після прильоту вже почали згадувати українську мову. Як загалом реагують у мережі на приліт у Севастополі – передає 24 Канал.

До теми Удар по штабу чорноморського флоту росіян, сирени й паніка: хронологія дня "бавовни" у Криму

"Кто защітіт Сєвастополь?"

У росіян у мережі традиційно почалася істерика після вибухів і підтвердження, що під ударом опинився штаб командування Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Більшість цинічно почала закликати до терористичних ударів по території України, вимагаючи, щоб загинули мирні українці.

Частина росіян почала істерити через "червоні лінії", про які так полюбляють говорити у Кремлі. Жартома користувачі мережі вже говорить, що "червоні лінії" вже давно стали "коричневими", адже влада ніяк не реагує на такі атаки. Один із користувачів пригадав, як у червні 2023 року російський міністр Шойгу заявив, що буцімто використання ракет Storm Shadow по російських військових об'єктах означатиме "втягування у війну США та Великої Британії". Втім, жодного підтвердження, що штаб росіян атакували саме цими ракетами, немає, а ці твердження є лише у думках росіян.

Крім істерики через атаку, росіяни у Криму також панікують через укриття. Окупаційна влада Севастополя після атаки рекомендувала громадянам пройти в укриття, втім цю ідею не підтримали. Деякі користувачі істерять, що укриття давно занедбані й у них "бояться заходити навіть безпритульні".

Більше істерики росіян – у галереї

У Севастополі уразили штаб Чорноморського флоту