Загальна оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою, повідомила пресслужба ОК "Південь" станом на ранок 28 вересня.

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"Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника та ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. Триває контрбатарейна боротьба, ворог продовжує активно застосовувати тактичну авіацію", – ідеться в повідомленні.

У море вийшов корабель "Циклон"

Зазначають, що корабельне угруповання ворог розгорнув у кількості 8 кораблів із них 7 у Чорному та один в Азовському морях.

"У море виведений надводний ракетоносій "Циклон", спорядження якого передбачає вісім "Калібрів", – додали військові.

Платформа не пройшла випробувань

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону уточнив, що випробувань корабель не пройшов.

Просто зараз в море вийшов корабель з власною назвою "Циклон". Це морська платформа для запуску крилатих ракет типу "Калібр,

– зазначив Плетенчук.

Водночас, з його слів, дворічних випробувань цей корабель не пройшов – не зміг завершити.

"Платформа, яка побудована спеціально під цю задачу, як в принципі більше нічого не вміє і не має вміти, штатне озброєння якої не виконує більше ніяких функцій, окрім там самооборони, інше озброєння маю на увазі, він не вміє запускати ракети", – вказав Плетенчук.

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