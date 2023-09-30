Про це заявив начальник штабу оборони Збройних сил Румунії генерал Даніель Петреску. За його словами, Румунія повинна підготуватися до тривалої конфронтації з російським режимом.

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Росія глушить GPS у територіальних водах Румунії

Петреску наголосив, що активні та постійні дії російського глушіння впливають на GPS-зв'язок, що створює ризик зіткнення кораблів у територіальних водах Румунії або тих, що заходять у зони навігаційних обмежень Росії.

За його словами, також існує постійний ризик зростання ймовірності "інцидентів" на кордоні НАТО, оскільки безпілотники чи ракети можуть промахнутися.

Інфраструктура Румунії або комерційні судна в територіальних водах (Румунії – 24 Канал) можуть бути уражені помилково,

– зазначив генерал і додав, що також небезпеку становлять міни, які дрейфують Чорним морем.

Він зауважив, що Чорне море стало районом військових дій, звідки росіяни запускають ракети в бік України.

"Регіон став ареною все частіших військових дій, морських інцидентів і дій, які обмежують вільний рух суден. Війна РФ в Україні фундаментально дестабілізувала Чорноморський регіон і викликала почуття незахищеності серед прибережних країн, що вплинуло на безпекове середовище", – підсумував Петреску.

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