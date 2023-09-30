Об этом заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Румынии генерал Даниэль Петреску. По его словам, Румыния должна подготовиться к продолжительной конфронтации с российским режимом.
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Россия глушит GPS в территориальных водах Румынии
Петреску подчеркнул, что активные и постоянные действия российского глушения влияют на GPS-связь, что создает риск столкновения кораблей в территориальных водах Румынии или входящих в зоны навигационных ограничений России.
По его словам, также существует постоянный риск роста вероятности инцидентов на границе НАТО, поскольку беспилотники или ракеты могут промахнуться.
Инфраструктура Румынии или коммерческие суда в территориальных водах (Румынии – 24 Канал) могут быть поражены ошибочно,
– отметил генерал и добавил, что также опасность представляют мины, дрейфующие по Черному морю.
Он отметил, что Черное море стало районом военных действий, откуда россияне запускают ракеты в сторону Украины.
"Регион стал ареной все более частых военных действий, морских инцидентов и действий, ограничивающих свободное движение судов. Война РФ в Украине фундаментально дестабилизировала Черноморский регион и вызвала чувство незащищенности среди прибрежных стран, что повлияло на среду безопасности", – подытожил Петреску.
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Прилеты российских дронов в Румынии: коротко
- Во время атаки России Измаильский порт 4 сентября вражеские "Шахеды" упали в Румынии. Сначала в Бухаресте все возражали, однако со временем признали, что нашли фрагменты беспилотников.
- Уже через 5 дней Минобороны Румынии сообщило, что военные нашли еще одни обломки дрона.
- 13 сентября в стране снова обнаружили обломки беспилотников страны-террориста. МИД Румынии вызвало руководителя российской дипломатической миссии.
- Там назвали действия России безответственной эскалацией и призвали прекратить регулярные атаки против украинского населения и гражданской инфраструктуры.