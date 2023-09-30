Румыния уже начала принимать меры на постоянные провокации со стороны России Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, добавив, что предположительно дальше дипломатического решения ситуации дело не зайдет.

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Дипломатическая борьба с Россией

Румыния подозревает нарушение своего воздушного пространства в ходе ночной атаки России на Украину. Это происходит уже не в первый раз. Как следствие, румыны передислоцируют системы ПВО ближе к украинско-румынской границе. Также в этой зоне проводится установка мобильных укрытий для местного населения.

Румынии сейчас приходится реагировать на подобные действия. Но, очевидно, что они не будут применять ни 5 статью договора НАТО, ни 4. Господин Йенс Столтенберг говорит, что это происходит ненамеренно, случайно,

– отметил Игорь Чаленко.

То есть, если Украину атакуют – это ничего, но если и что-то прилетает на территорию стран НАТО – это тоже ничего. Впрочем, Румынии, если все продолжится в таком же духе, вероятно придется реагировать острее.

Возможно, в Румынию будут вызывать российские дипломаты, требуя объяснений. Борьба будет проходить в дипломатической плоскости.

"Думаю, Россия действует абсолютно спланировано: и использование воздушного пространства румын, и "Шахеды", падающие на их территории. На сегодня через Румынию идет интенсификация поставок нашего аграрного экспорта. Румыния должна смотреть на это реалистично – Россия фактически атакует страну НАТО", – отметил политолог.

Делает страна-агрессорка это косвенно, вероятно, потому, что наши западные партнеры до последнего не будут воспринимать такую формулировку.

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Россия провоцирует НАТО

Можно сказать, что подобные действия со стороны России испытывают Североатлантический альянс.

Провокации продолжатся. Но мы видим, что Россия применяет целый спектр подобного давления на восточный фланг НАТО: это и нарушение воздушного пространства, и тема мигрантов. Такие моменты задают вопросы в эффективности Альянса,

– отметил Чаленко.

Наконец, следует помнить, что НАТО – это оборонный альянс. Он полностью настроен для того, чтобы обороняться. Подобные попытки заставить НАТО действовать и атаковать Россию – обречены.

"Страны НАТО будут вынуждены реагировать. Вспомним одно из решений НАТО в Вильнюсе, где приняли документ пошаговых инструкций по возможной агрессии со стороны России", – отметил Чаленко.

На восточных границах Североатлантического союза наблюдается увеличение контингента. К тому же продолжаются дискуссии по дальнейшего расширения НАТО. Швеция уже близка к вступлению.

Можно утверждать, что все попытки России спровоцировать НАТО только срабатывают в другую сторону.

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