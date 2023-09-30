Во время атаки на порты Подунавья ночью 30 сентября в нескольких городах Румынии тоже объявляли воздушную тревогу.
К теме Румыния перемещает ПВО ближе к границе с Украиной из-за падения российских дронов, – Reuters
В Румынии зафиксировали вход в воздушное пространство страны: информация проверяется
В Министерстве обороны Румынии рассказали, что во время очередной российской атаки на украинские порты на Дунае поздно вечером 29 сентября в стране объявляли воздушную тревогу для жителей городов Тулча и Галац, которые расположены рядом с украинскими городами Измаил и Рени.
Радиолокационные системы наблюдения румынской армии зафиксировали вероятный несанкционированный вход в воздушное пространство страны, сигнал зафиксировали на пути к городу Галац,
– говорится в сообщении.
Жители районов рассказали, что видели, будто что-то падало с неба, а потом слышали истребители на низкой высоте. Сейчас правоохранители ищут обломки, район поисков изолировали.
Что известно об атаке Украины ночью 30 сентября
- Вечером 29 сентября Россия выпустила из оккупированного Крыма по Украине около 40 "Шахедов". Основной целью россиян была портовая инфраструктура Подунавья.
- Также дроны маневрировали и зашли в центральные регионы. Россияне попали в объект инфраструктуры Калиновской общины в Винницкой области, на месте попадания вспыхнул пожар.
- Наши силы и средства ПВО сбили 30 "Шахедов". Больше всего воздушных целей сбили именно над Винницкой областью – аж 20 воздушных целей. Также 6 дронов были сбиты в Одесской области и еще 4 – в Николаевской.