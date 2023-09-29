Об этом на условиях анонимности сообщили два высокопоставленных источника в оборонном ведомстве. Эти меры, вместе с развертыванием четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны, являются признаком растущего беспокойства.

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ПВО перемещают к границе с Украиной

В ноябре прошлого года ракета попала по территории Польши, в результате чего погибли два человека. Теперь в центре внимания оказалась Румыния.

Вскоре после выхода из черноморского зернового соглашения 17 июля Москва начала атаковать украинские порты и склады вдоль Дуная, очевидно, пытаясь перекрыть основной альтернативный маршрут для украинского сельскохозяйственного экспорта. Среди целей – украинские порты Измаил и Рени, расположенные по ту сторону Дуная от румынской территории.

По информации двух румынских чиновников, случаи приземления частей беспилотников в Румынии подчеркивают риск недоразумения или, что еще хуже, конфликта между Россией и НАТО. Это побуждает румынские вооруженные силы усилить безопасность в этом регионе для защиты гражданского населения.

Следует напомнить, что недавно румынская армия построила два бомбоубежища в небольшом селе Плауру, всего в нескольких сотнях метров от Измаила.

Жители также получают уведомления на мобильные телефоны, когда обнаруживают российские беспилотники, следующие в их направлении. Однако Тудор Чернега, мэр коммуны Цеталкьой, в которую входит село Плаура, отметил, что плохая связь в этом районе ограничивает эффективность предупреждений.

Кроме того, с середины сентября Минобороны страны также расширило бесполетную зону вдоль участка границы с Украиной до 30 километров вглубь Румынии и до высоты 4 000 метров в качестве сдерживающего фактора против российских беспилотников, входящих в воздушное пространство Румынии с целью достижения враждебных этих стран.

Обратите внимание! Министерство обороны Румынии 22 сентября сообщило, что около 100 американских военнослужащих и четыре истребителя F-16 Fighting Falcon американского производства прибыли на военную авиабазу "Борча", расположенную примерно в 150 километрах к югу от Измаила.