Під час атаки на порти Подунав'я вночі 30 вересня у кількох містах Румунії теж оголошували повітряну тривогу.

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У Румунії зафіксували вхід у повітряний простір країни: інформація перевіряється

У Міністерстві оборони Румунії розповіли, що під час чергової російської атаки на українські порти на Дунаї пізно увечері 29 вересня у країні оголошували повітряну тривогу для мешканців Тульча і Галац, які розташовані поруч з українськими містами Ізмаїл та Рені.

Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни, сигнал зафіксували на шляху до міста Галац,

– мовиться в повідомлені.

Жителі районів розповіли, що бачили, ніби щось падало з неба, а потім чули винищувачі на низькій висоті. Наразі правоохоронці шукають уламки, район пошуків ізолювали.

Що відомо про атаку України вночі 30 вересня