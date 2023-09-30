Силы обороны юга Украины рассказали, что оккупанты запускали дроны из крымского мыса Чауда преимущественно по южным регионам. К сожалению, есть попадания в Винницкой области.

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В зоне ответственности Сил обороны юга Украины воины отчитались об уничтожении 30 ударных дронов. Известно, что наши военные уничтожили:

20 – в Винницкой области;

6 – в Одесской области;

4 – в Николаевской области.

Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины (Виннитчине – 24 Канал) вспыхнул мощный пожар,

– заявили военные.

Уточнили, что для защиты гражданского населения от распространения огня, местные власти оперативно подготовили к эвакуации людей. К счастью, после локализации пожара исчезла необходимость эвакуировать людей.

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