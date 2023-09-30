Силы обороны юга Украины рассказали, что оккупанты запускали дроны из крымского мыса Чауда преимущественно по южным регионам. К сожалению, есть попадания в Винницкой области.
Под ударом были южные и центральные регионы Украины: что известно об атаке "Шахедами" 28 сентября
Что известно об успешной работе ВСУ
В зоне ответственности Сил обороны юга Украины воины отчитались об уничтожении 30 ударных дронов. Известно, что наши военные уничтожили:
- 20 – в Винницкой области;
- 6 – в Одесской области;
- 4 – в Николаевской области.
Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины (Виннитчине – 24 Канал) вспыхнул мощный пожар,
– заявили военные.
Уточнили, что для защиты гражданского населения от распространения огня, местные власти оперативно подготовили к эвакуации людей. К счастью, после локализации пожара исчезла необходимость эвакуировать людей.
Россия атаковала Украину дронами: коротко
- Россия вечером 29 сентября выпустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Затем военные предупреждали об опасности в Херсонской, Николаевской, Одесской областях.
- Уже ориентировочно в 22 часа в Одесскую область летела вторая группа дронов. В полночь предупредили об опасности в Винницкой, Кировоградской и Черкасской области. В Винницкой области прогремели взрывы.
- Впоследствии в Калиновском городском совете сообщили о прилете. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов объяснил, что есть попадание в объект инфраструктуры. Все службы трудились на месте.
- Наталья Гуменюк рассказала, что враги запустили дроны по непростым маршрутам – "Шахеды" маневрировали и пытались обойти систему противовоздушной обороны, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины. Основной целью россиян дальше было Подунавье – припортовая инфраструктура этого направления.