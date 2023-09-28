Об этом сообщила глава румынского внешнеполитического ведомства Луминица Одобеску во время конференции "Выиграть войну. Выиграть мир", информирует 24 Канал. Кстати, ранее президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что "российские военные БПЛА не атакуют Румынию".
К теме Россия совершила террористическую атаку на границе: в Румынии жестко отреагировали
Румыния признала, что война в Украине затронула и их страну
Так, Одобеску прокомментировала найденные на территории Румынии обломки российских дронов.
Это очень серьезно, и это представляет риск для наших граждан,
– заявила министр.
Она подчеркнула, что это нарушение воздушного пространства государства, и признала, что ситуация с безопасностью в регионе ухудшается, а то, что в последнее время делает Россия – возмутительно.
Российские дроны падают в Румынии: что известно
- Напомним, что в регионах Румынии, расположенных на границе с Украиной, несколько раз находили обломки беспилотников. Глава государства отреагировал на эти инциденты.
- Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что российские военные БПЛА не атакуют Румынию, но создают "реальную проблему". По его словам, "неприемлемо", чтобы их обломки падали на территории страны.
- Также захватчики ночью 26 сентября в очередной раз атаковали Украину. В результате этого обстрела на границе между Украиной и Румынией россияне повредили пункт пропуска.
- Так, во время ночной атаки россияне повредили паромную переправу "Орловка" на границе с Румынией. Также там был автобус с детьми.
- По словам основателя паромного комплекса Юрия Димчегло, атака произошла около 2 часов ночи. Он рассказал, что пострадала гражданская инфраструктура пункта пропуска и очень много грузовиков – около 30. Из них шесть выгорели полностью.