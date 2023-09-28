Про це повідомила глава румунського зовнішньополітичного відомства Лумініца Одобеску під час конференції "Виграти війну. Виграти мир", інформує 24 Канал. До речі, раніше президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що "російські військові БпЛА не атакують Румунію".

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Так, Одобеску прокоментувала знайдені на території Румунії уламки російських дронів.

Це дуже серйозно, і це становить ризик для наших громадян,

– заявила міністерка.

Вона наголосила, що це порушення повітряного простору держави, і визнала, що ситуація з безпекою у регіоні погіршується, а те, що останнім часом робить Росія – обурливо.

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