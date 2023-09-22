Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що російські військові БпЛА не атакують Румунію, але створюють "реальну проблему". За його словами, "неприйнятно", щоб їхні уламки падали на території країни.

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Ці інциденти мають значення

Глава Румунії зазначив, що на території країни тричі знаходили останки дронів.

Наразі ніхто не постраждав, але це не означає, що ці інциденти не мають значення,

– наполягав він.

Він також підкреслив, що російські війська атакують порти українського узбережжя, щоб унеможливити транзит зерна. Він сказав, що ці напади є воєнними злочинами, оскільки вони спрямовані проти цивільних цілей та інфраструктури та людей, які працюють у портах.

За словами Йоганніса, після інцидентів з безпілотниками вони обговорили ситуацію з країнами-союзниками та посилили протиповітряну оборону в цьому районі для захисту громадян.

"Хоча напади Росії не спрямовані на Румунію, ситуація неприйнятна. Безпілотники не атакують нашу державу, але те, що їх шматки падають на територію країни, є реальною проблемою, яку потрібно вирішувати", – сказав він.

На думку Йоганніса, росіяни атакують порти українського узбережжя, щоб унеможливити транзит зерна. Він сказав, що ці напади є воєнними злочинами, оскільки спрямовані проти цивільних цілей, інфраструктури та людей, які працюють у портах.

Глава держави розповів про те, що люди, які живуть поблизу постраждалих від атак територій, на румунському боці Дунаю, бояться, але розуміють важливість підтримки України, оскільки розуміють, що "можуть бути наступними".

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