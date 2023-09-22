Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що російські військові БпЛА не атакують Румунію, але створюють "реальну проблему". За його словами, "неприйнятно", щоб їхні уламки падали на території країни.
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Ці інциденти мають значення
Глава Румунії зазначив, що на території країни тричі знаходили останки дронів.
Наразі ніхто не постраждав, але це не означає, що ці інциденти не мають значення,
– наполягав він.
Він також підкреслив, що російські війська атакують порти українського узбережжя, щоб унеможливити транзит зерна. Він сказав, що ці напади є воєнними злочинами, оскільки вони спрямовані проти цивільних цілей та інфраструктури та людей, які працюють у портах.
За словами Йоганніса, після інцидентів з безпілотниками вони обговорили ситуацію з країнами-союзниками та посилили протиповітряну оборону в цьому районі для захисту громадян.
"Хоча напади Росії не спрямовані на Румунію, ситуація неприйнятна. Безпілотники не атакують нашу державу, але те, що їх шматки падають на територію країни, є реальною проблемою, яку потрібно вирішувати", – сказав він.
На думку Йоганніса, росіяни атакують порти українського узбережжя, щоб унеможливити транзит зерна. Він сказав, що ці напади є воєнними злочинами, оскільки спрямовані проти цивільних цілей, інфраструктури та людей, які працюють у портах.
Глава держави розповів про те, що люди, які живуть поблизу постраждалих від атак територій, на румунському боці Дунаю, бояться, але розуміють важливість підтримки України, оскільки розуміють, що "можуть бути наступними".
Падіння уламків безпілотника в Румунії: останні новини
- Росія не атакує припортову інфраструктуру Одещини. А разом із цим на території Румунії продовжують знаходити уламки дронів. 9 вересня там знайшли уламки дронів. Власне, 9 вересня військовослужбовці ВМС Румунії проводили пошукові місії у районі Плауру, повіт Тульча. Виконали їх після того, як місцева влада повідомила про уламки дронів за 2,5 кілометра на південний схід від Плауру.
- Румунський генерал Георгіц Влад констатував, що його країна відпрацьовуватиме по БпЛА Росії в районі дельти Дунаю. Це прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За словами спікерки, взаємодія та координація між Україною та Румунією в цьому питання, звісно, присутня, оскільки ми – країни-сусіди. Засоби захисту погоджені та у разі потреби готові будуть застосовуватись.
- Румунія визнала той факт, що на її території знайшли уламки дронів та посилює заходи безпеки на кордоні із Україною через інциденти із падіннями уламків БпЛА на території держави. Водночас там також заявили про необхідність проведення розслідування щодо того, чиї це дрони. Зокрема, 18 вересня румуни отримали повідомлення про повітряну небезпеку. Жителі румунського повіту Тульчі, який розташований біля кордону з Україною, отримали повідомлення від програми Ro-Alert про "можливе падіння об'єктів з повітряного простору". Влада попросила населення сховатися.