Румунський генерал Георгіц Влад констатував, що його країна відпрацьовуватиме по БпЛА Росії в районі дельти Дунаю. Це прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.
Дивіться також Вбивство громадян Польщі та обстріл літака Британії: скільки разів Росія атакувала країни НАТО
Співпраця Києва і Бухареста
За словами спікерки, взаємодія та координація між Україною та Румунією в цьому питання, звісно, присутня, оскільки ми – країни-сусіди. Засоби захисту погоджені та у разі потреби готові будуть застосовуватись.
Дуже тонка межа бойової роботи (де Україна повинна збивати дрони, а де Румунія – 24 Канал)… Кордон пролягає річкою Дунаєм, а спрямування ворогом безпілотників відбувається дуже близько біля державного кордону,
– наголосила Гуменюк.
Водночас, як зазначила спікерка, таке рішення є абсолютно логічним з боку Бухареста. Воно означає, що Румунія нарешті усвідомила загрозу російських безпілотних літальних апаратів.
Країна-сусідка, зрозумівши небезпеку, готова захищати себе, що доволі очевидно. Це абсолютно нормальна практика та адекватна реакція на загрозу, що існує ззовні. Так само як Україна готова захищати себе з урахуванням, що поруч кордон... Ми працюємо з попередженням партнерів, що поруч небезпека.
Падіння дронів Росії у Румунії
- Під час атаки на Ізмаїльський порт з боку окупантів у ніч проти 4 вересня російські дрони впали на території Румунії. Згодом у Держприкордонслужбі країни заявили, що зафіксували дві детонації в цьому районі.
- Однак це не єдиний кейс. Загалом за останній час можна згадати три випадки, коли ворожі БпЛА приземлялись по той бік українського кордону в районі Одеської області – у НАТО наголосили, що стежать за ситуацією.
- Розв'язання цієї проблеми запропонували у Зеленського. Радник глави ОП Подоляк сказав, що потрібно або більше систем ППО надати Україні, або розмістити системи Румунії на кордоні з нашою державою.