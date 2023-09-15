Румунський генерал Георгіц Влад заявив, що Бухарест готовий збивати російські дрони, які становитимуть для них загрозу. Варто зауважити, що у ніч проти 4 вересня російські дрони вибухнули в Румунії.

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Чи збиватиме Румунія російські дрони

Румунський генерал розповів, що країна розмістила в районі дельти Дунаю орієнтовно 600 своїх солдатів та радіолокаційні системи.

Ми розгорнули деякі радари, у нас активована оборона, і ми провели дискусії з нашими союзниками по НАТО, щоб знайти рішення протистояти російській агресії,

– заявив Георгіц Влад.

Також заступник начальника штабу оборони Румунії відповів на питання, чи буде Румунія застосовувати свою протиповітряну оборону проти російських безпілотників.

"Залежно від рівня загрози ми готові застосувати усі наявні військові засоби для захисту території Румунії", – запевнив військовий.

Російські дрони впали в Румунії: коротко