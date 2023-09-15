Відтак, виникає питання, чому в країні не намагаються застосувати бодай 4 статтю НАТО. На це в коментарі 24 Каналу допоміг пролити світло багаторічний речник Альянсу Джеймі Ши, котрий пропрацював у ньому понад 38 років.

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Для консультацій 4 стаття не потрібна

Почнемо з самої статті. Вона дозволяє проводити кризові консультації, пояснює Ши. Водночас він зазначив, що не обов'язково звертатися до цієї статті, щоб у НАТО відповіли.

"Я маю на увазі, якщо ви посилаєтеся на статтю 4, як це зробила, до прикладу, Туреччина в інцидентах з курдами в Сирії, час від часу ви отримуєте якусь видимість реакції. Ви підвищуєте політичний рівень, але це не стаття 5, це не пряма колективна відповідь НАТО, і ви не очікуєте, що такі консультації завжди призведуть до якихось дій. Питання полягає в тому, чи хочете ви підвищити політичний статус, чи ставитесь до цього питання більш стримано", – зазначив він.

За його словами, союзники НАТО реагують і без активації 4 статті. Власне, США уже надсилають Румунії додаткові F-16, щоб патрулювати небо над нею. Себто Альянс посилює повітряний патруль, а також використання сенсорів, збір розвідувальних даних та іншого. Натомість, за його словами, використання 4 статті – "дещо дискредитаційне".

Ви можете використовувати її, якщо хочете підвищити свій політичний рівень, але вам не обов'язково посилатися на неї, щоб отримати якусь допомогу від НАТО чи в межах двостороннього діалогу. І, як ви бачили, саме це відбувається останніми днями,

– зазначив він.

Що передбачає 4 стаття Вона передбачає, що сторони між собою проводитимуть консультації кожного разу, коли якась із них вважатиме, що виникла загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці. Втім, вона не передбачає пряму військову участь інших членів НАТО.

Звернімо увагу, що вже тричі фіксували на території Румунії фрагменти безпілотників, подібні до тих, якими Росія атакує Україну. В Альянсі після останнього інциденту продовжують наполягати, що у них відсутня інформація, що Кремль навмисне атакує територію союзників. Водночас у НАТО солідарні з Румунією.