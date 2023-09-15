Поэтому возникает вопрос, почему в стране не пытаются применить хотя бы 4 статью НАТО. На него в комментарии 24 Каналу помог пролить свет многолетний представитель Альянса Джейми Ши, проработавший в нем более 38 лет.

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Для консультаций 4 статья не нужна

Начнём с самой статьи. Она разрешает проводить кризисные консультации, объясняет Ши. В то же время он отметил, что не обязательно обращаться к этой статье, чтобы в НАТО ответили.

"Я имею в виду, если вы ссылаетесь на статью 4, как это сделала, к примеру, Турция в инцидентах с курдами в Сирии, время от времени вы получаете некую видимость реакции. Вы повышаете политический уровень, но это не статья 5, это не прямой коллективный ответ НАТО, и вы не ожидаете, что такие консультации всегда приведут к каким-либо действиям. Вопрос заключается в том, хотите ли вы повысить политический статус, или относитесь к этому вопросу более сдержанно", – отметил он.

По его словам, союзники НАТО реагируют и без активации 4 статьи. По сути, США уже посылают Румынии дополнительные F-16, чтобы патрулировать небо над ней. То есть, Альянс усиливает воздушный патруль, а также использование сенсоров, сбор разведывательных данных и прочее. В то же время, по его словам, использование 4 статьи – "несколько дискедитационное".

Вы можете использовать ее, если хотите повысить свой политический уровень, но вам не обязательно ссылаться на нее, чтобы получить какую-либо помощь от НАТО или в рамках двустороннего диалога. И, как вы видели, именно это происходит в последние дни,

– отметил он.

Что предполагает 4 статья Она предполагает, что стороны будут проводить консультации каждый раз, когда какая-то из них будет считать, что возникла угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности. Впрочем, она не предполагает прямого военного участия других членов НАТО.

Обратим внимание, что уже трижды фиксировали на территории Румынии фрагменты беспилотников, подобные тем, которыми Россия атакует Украину. В Альянсе после последнего инцидента продолжают настаивать, что у них отсутствует информация, что Кремль умышленно атакует территорию союзников. В то же время, в НАТО солидарны с Румынией.