Багаторічний речник НАТО Джеймі Ши, який пропрацював у структурі організації понад 38 років, вважає, що атака по Румунії не була навмисною. За його словами, уламки не містили вибухівки. Про це ідеться в матеріалі 24 Каналу "Чи може Румунія збивати російські дрони та ракети: ексречник НАТО пояснив дії та реакцію Альянсу".

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"Росіяни щасливі жити в умовах такої підвищеної уваги"

За словами ексречника НАТО, Росія зумисне іде на ризик, щоб провокувати нестабільність на кордонах НАТО. Це робиться, щоб залякати прикордонне населення і тримати в напрузі Альянс. Уряди мають подбати про те, щоб захистити людей від атак, адже росіяни можуть вдатися і до гібридних дій.

До речі, НАТО також може розглянути можливість надання Україні більшої кількості засобів протиповітряної оборони, щоб вона могла більш ефективно захищати чорноморські порти Дунаю. Чимало засобів протиповітряної оборони захищають Київ та великі міста зараз,

– каже він.

За словами Джеймі Ши, саме готовність росіян завдавати ударів так близько до території НАТО загрожує Румунії і Альянсу. Нападати на НАТО було би дуже безрозсудним, і Росія не наважиться на такий крок.

Що може зробити Румунія

У цій країні перебуває багатонаціональний батальйон НАТО на чолі з Францією, а також стоїть система протиракетної оборони. Утім, ППО можуть посилити з огляду на ситуацію. Наприклад, додати системи "Петріот", які вже успішно використовує Польща. Їхній плюс у тому, що системи можна переміщувати, щоб тимчасово прикрити вразливі об'єкти. Доки росіяни продовжують вдаватися до своїх небезпечних дій, загроза лишається високою.

Утім, ППО може збити повітряні цілі, та вона не захищає від падіння уламків. Хоча в Румунії впроваджують систему оповіщень про повітряну тривогу та будують укриття, уламки все одно можуть наробити лиха, коли падають. Румунія могла би збивати "Шахеди", але є свої "але".

Якщо ви влучаєте в безпілотник і він розпадається на тисячу маленьких шматочків, які падають на землю, дуже важко перехопити цю тисячу маленьких шматочків,

– говорить Джеймі Ши.

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Що вже зробила влада Румунії

Обмеження у цій країні потроху стають схожими на ситуацію в Україні: влада так само оголошує про тривогу і так само зводить укриття. Тепер запровадили і обмеження на польоти біля кордону з Україною. Вони стосуються регіону Північна Добруджа між містами Суліна та Галац. Мовиться про територію на відстані 20 – 30 кілометрів від румунсько-українського кордону до висоти 4000 метрів. Тепер у цьому просторі з 13 вересня можуть перебувати тільки державні літаки.