Жителі румунського повіту Тульчі, який розташований біля кордону з Україною, отримали повідомлення від програми Ro-Alert про "можливе падіння об'єктів з повітряного простору". Влада попросила населення сховатися.

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Тривога тривала півтори години

Влада закликала людей спуститися "в підвали або сховища цивільного захисту" і триматися подалі від вікон і зовнішніх стін.

Повідомлення було інформаційного характеру і містило рекомендації щодо захисту, яких повинні дотримуватися жителі відповідних районів у разі падіння цих об'єктів поблизу населених пунктів,

– зазначила влада.

Сповіщення система Ro-Alert розіслала жителям північної частини Тульчі та прикордонної зони муніципалітету Галац, а саме у напрямку до митниці "Джурджулешти", яка розташована на кордоні із Україною.

Орієнтовна тривалість тривоги становила 90 хвилин.

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