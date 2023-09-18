Жителі румунського повіту Тульчі, який розташований біля кордону з Україною, отримали повідомлення від програми Ro-Alert про "можливе падіння об'єктів з повітряного простору". Влада попросила населення сховатися.
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Тривога тривала півтори години
Влада закликала людей спуститися "в підвали або сховища цивільного захисту" і триматися подалі від вікон і зовнішніх стін.
Повідомлення було інформаційного характеру і містило рекомендації щодо захисту, яких повинні дотримуватися жителі відповідних районів у разі падіння цих об'єктів поблизу населених пунктів,
– зазначила влада.
Сповіщення система Ro-Alert розіслала жителям північної частини Тульчі та прикордонної зони муніципалітету Галац, а саме у напрямку до митниці "Джурджулешти", яка розташована на кордоні із Україною.
Орієнтовна тривалість тривоги становила 90 хвилин.
У Румунії впали уламки безпілотника
- Росія не припиняє атакувати "Шахедами" припортову інфраструктуру Одещини. А разом із цим на території Румунії продовжують знаходити уламки дронів. Про чергову знахідку повідомили 9 вересня. Власне, 9 вересня військовослужбовці ВМС Румунії проводили пошукові місії у районі Плауру, повіт Тульча. Виконали їх після того, як місцева влада повідомила про ще одні уламки дронів за 2,5 кілометра на південний схід від Плауру.
- В Румунії з 13 вересня посилили обмеження на польоти біля кордону з Україною. Вони стосуються регіону Північна Добруджа між містами Суліна та Галац. Мовиться про територію на відстані 20 – 30 кілометрів від румунсько-українського кордону до висоти 4000 метрів.
- Румунський генерал Георгіц Влад констатував, що його країна відпрацьовуватиме по БпЛА Росії в районі дельти Дунаю. Це прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. За словами спікерки, взаємодія та координація між Україною та Румунією в цьому питання, звісно, присутня, оскільки ми – країни-сусіди. Засоби захисту погоджені та у разі потреби готові будуть застосовуватись.