Жители румынского уезда Тульчи, расположенного у границы с Украиной, получили сообщение от программы Ro-Alert о "возможном падении объектов с воздушного пространства". Власти попросили население скрыться.
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Тревога длилась полтора часа
Власти призвали людей спуститься "в подвалы или хранилища гражданской защиты" и держаться подальше от окон и наружных стен.
Сообщение было информационного характера и содержало рекомендации по защите, которые должны соблюдаться жители соответствующих районов в случае падения этих объектов вблизи населенных пунктов,
– говорится в сообщении местных властей.
Уведомление система Ro-Alert разослала жителям северной части Тульчи и приграничной зоны муниципалитета Галац, а именно в направлении таможни "Джурджулешты", которая расположена на границе с Украиной.
Примерная продолжительность тревоги составляла 90 минут.
В Румынии рухнули обломки беспилотника
- Россия не перестает атаковать "Шахедами" припортовую инфраструктуру Одесщины. А вместе с этим на территории Румынии продолжают находить обломки дронов. Об очередной находке сообщили 9 сентября. 9 сентября военнослужащие ВМС Румынии проводили поисковые миссии в районе Плаура, уезд Тульча. Выполнили их после того, как местные власти сообщили о еще одних обломках дронов в 2,5 километрах юго-восточнее Плаура.
- В Румынии с 13 сентября ужесточили ограничения на полеты у границы с Украиной. Они касаются региона Северная Добруджа между городами Сулина и Галац. Речь идет о территории на расстоянии 20 – 30 километров от румынско-украинской границы до высоты 4000 метров.
- Румынский генерал Георгиц Влад констатировал, что его страна будет отрабатывать по БПЛА России в районе дельты Дуная. Это прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. По словам спикерши, взаимодействие и координация между Украиной и Румынией в этом вопросе, конечно, присутствует, поскольку мы – страны-соседи. Средства защиты согласованные и при необходимости готовые будут применяться.