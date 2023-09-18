Жители румынского уезда Тульчи, расположенного у границы с Украиной, получили сообщение от программы Ro-Alert о "возможном падении объектов с воздушного пространства". Власти попросили население скрыться.

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Тревога длилась полтора часа

Власти призвали людей спуститься "в подвалы или хранилища гражданской защиты" и держаться подальше от окон и наружных стен.

Сообщение было информационного характера и содержало рекомендации по защите, которые должны соблюдаться жители соответствующих районов в случае падения этих объектов вблизи населенных пунктов,

– говорится в сообщении местных властей.

Уведомление система Ro-Alert разослала жителям северной части Тульчи и приграничной зоны муниципалитета Галац, а именно в направлении таможни "Джурджулешты", которая расположена на границе с Украиной.

Примерная продолжительность тревоги составляла 90 минут.

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