Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что российские военные БПЛА не атакуют Румынию, но создают "реальную проблему". По его словам, "неприемлемо", чтобы их обломки падали на территории страны.
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Эти инциденты имеют значение
Глава Румынии отметил, что на территории страны трижды находили останки дронов.
Пока никто не пострадал, но это не означает, что эти инциденты не имеют значения,
– настаивал он.
Он также подчеркнул, что российские войска атакуют порты украинского побережья, чтобы сделать невозможным транзит зерна. Он сказал, что эти нападения являются военными преступлениями, поскольку они направлены против гражданских целей и инфраструктуры и людей, работающих в портах.
По словам Иоганниса, после инцидентов с беспилотниками они обсудили ситуацию со странами-союзниками и усилили противовоздушную оборону в этом районе для защиты граждан.
"Хотя нападения России не направлены на Румынию, ситуация неприемлема. Беспилотники не атакуют наше государство, но то, что их куски падают на территорию страны, есть реальная проблема, которую нужно решать", – сказал он.
По мнению Иоганниса, россияне атакуют порты украинского побережья, чтобы сделать невозможным транзит зерна. Он сказал, что эти нападения являются военными преступлениями, поскольку направлены против гражданских целей, инфраструктуры и людей, работающих в портах.
Глава государства рассказал о том, что люди, живущие вблизи пострадавших от атак территорий, на румынской стороне Дуная, боятся, но понимают важность поддержки Украины, поскольку понимают, что "могут быть следующими".
Падение обломков беспилотника в Румынии: последние новости
- Россия не атакует припортовую инфраструктуру Одесской области. А вместе с этим на территории Румынии продолжают находить обломки дронов. 9 сентября там нашли обломки дронов. 9 сентября военнослужащие ВМС Румынии проводили поисковые миссии в районе Плаура, уезд Тульча. Выполнили их после того, как местные власти сообщили об обломках дронов в 2,5 километрах к юго-востоку от Плаура.
- Румынский генерал Георгиц Влад констатировал, что его страна будет отрабатывать по БПЛА России в районе дельты Дуная. Это прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По словам спикерши, взаимодействие и координация между Украиной и Румынией в этом вопросе, конечно, присутствует, поскольку мы – страны-соседи. Средства защиты согласованные и при необходимости готовые будут применяться.
- Румыния признала тот факт, что на ее территории обнаружили обломки дронов и усиливает меры безопасности на границе с Украиной из-за инцидентов с падениями обломков БпЛА на территории государства. В то же время, там также заявили о необходимости проведения расследования относительно того, чьи это дроны. В частности, 18 сентября румыны получили сообщение о воздушной опасности. Жители румынского уезда Тульчи, расположенного у границы с Украиной, получили сообщение от программы Ro-Alert о "возможном падении объектов с воздушного пространства". Власти попросили население скрыться.