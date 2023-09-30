Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш". Захватчики уже потеряли господство в Черном море.

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Россияне перебрасывают боевые лодки сухопутными путями

В ходе разведывательной задачи агент "Атеш" зафиксировал перебрасывание российских боевых катеров типа "Раптор" по трассе Н06 в сторону Севастополя. Эти катера используются врагом для патрулирования береговой линии Крыма.

Захватчики боятся украинских морских дронов: видео

Очевидно, что р*шисты очень испуганы атаками украинских дронов, и вскоре не останется мест в Черном море, где они будут в безопасности,

– говорится в сообщении.

Катера перебрасывают сухопутными путями: видео

Также агент "Атеш" обнаружил ремонтную базу оккупантов на въезде в Бахчисарай, которая имеет координаты 44.74399, 33.82226.

"Россияне имели неосторожность не замаскировать свои КамАЗы. Ждите привет", – подытожили партизаны.

Оккупанты перебрасывают лодки по трассам / Фото "Атеш"

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