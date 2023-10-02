Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Отметим, что после удара по штабу ЧФ России враг использует ракетоносители бессистемно и бессмысленно.
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Ослабленность Черноморского флота
Поражение любой единицы ЧФ – это мощная пощечина, тем более тем, кто хвастался своим флотом на фоне почти отсутствия флота у Украины. Наши военные нанесли мощный удар, в том числе и по руководящему составу. По данным Сил специальных операций, при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе был ликвидирован командующий ЧФ Виктор Соколов.
Это все элементы внутреннего разрушения, которое мы устраиваем постепенно,
– сказала спикер ОК "Юг".
Объективно следует понимать, что мощности Черноморского флота очень велики, отметила Гуменюк. А наличие у врага ракетоносителей, катеров с мощным ракетным вооружением – существенная сила, с которой еще предстоит сразиться.
"Именно поэтому мы включаем креатив, нестандартное мышление и максимально эффективные способы, такие как "Морские малыши", – подытожила представительница ОК "Юг".
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Удары по российскому флоту
- В начале августа Служба безопасности провела специальную операцию – атаковала БДК "Оленегорский горняк" в Новороссийской бухте. Корабль получил значительные повреждения.
- 13 сентября Украина ударила по судоремонтному заводу врага во временно оккупированном Севастополе. В результате атаки существенные повреждения получили – БДК "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону".
- Ракетную атаку 22 сентября испытал штаб Черноморского флота России в Севастополе. Украина нанесла удар британскими ракетами Storm Shadow.