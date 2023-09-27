Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в прямом эфире, информирует 24 Канал. По ее словам, очевиден "определенный сумбур" в руководстве Черноморского флота России после уничтожения вражеского штаба.

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Враг использует ракетоносители бессмысленно

Как заявила Гуменюк, после удара по штабу ЧФ России враг использует ракетоносители бессистемно и бессмысленно.

Использование ракетоносителей было бессистемным и бессмысленным. Они выходили, заходили, маневрировали непонятными маршрутами с неоправданным расходом топлива, без реализации задач,

– отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что враг наращивал присутствие кораблей, корректировал, заменял друг друга, демонстрировал тем самым готовность.

"Но все же были применены для убеждения, что управление существует, что руководство на месте и флот может быть боеспособным", – отметила она.

В настоящее время наблюдается затишье военно-морской деятельности окупантов. Корабли сейчас больше прячутся, выискивая для себя места для базирования и пребывания в Черном море.

А проведение учений, обязательных для поддержания боеспособности флота, мы не наблюдаем,

– подчеркнула Гуменюк.

Удар по штабу ЧФ РФ помогали корректировать люди из Крыма

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что сейчас партизанское движение растет. Люди начинают понимать, что россияне их обманули. Все больше граждан контактирует с ВСУ для предоставления информации и помощи.

Он отметил, что некоторые операции ВСУ связаны с партизанским движением. К примеру, удар по штабу Черноморского флота России помогали корректировать небезразличные граждане из Крыма.