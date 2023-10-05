Ситуацию и движения врага в эфире телемарафона прокомментировал представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что ракетоноситель "Калибров" в акватории Азовского моря самих крылатых ракет не имеет.

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Россияне понимают потенциальные угрозы

Со всем тем, сейчас есть в (Черном – 24 Канал) море 5 единиц, но среди них нет носителя. К примеру, теперь носитель появляется в Азовском море. И там сейчас один есть, но он разряжен. Поэтому видим такое немного изменение картинки, но в общем ситуация в принципе постоянная,

– подчеркнул Плетенчук.

Он добавил, что происходит постоянное рассредоточение корабельного состава врага. Российские захватчики прекрасно понимают, что каждое военное судно – мишень для Украины. Собственно, поэтому они постоянно перемещают между тремя портами: Феодосия, Новороссийск и Севастополь.

Но последним в меньшей степени. А все потому, что эта акватория для российских захватчиков опаснее. Особенно, если учитывать поражения, которые враг уже терпел.

Вернемся к опрокидыванию кораблей в Новороссийск. Пройдемся подробнее по информации, известной по состоянию на 5 октября.

Какие корабли Россия перебросила

Начнем с того, что о самом факте стало известно благодаря аналитику OSINT. Он опубликовал спутниковые снимки за 2 октября, которые демонстрируют, что российские корабли перебросили в Новороссийск.

Итак, оккупанты перебазировали в Новороссийск два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Кроме того, три дизельные подлодки, пять больших десантных кораблей, а также еще несколько малых ракетных кораблей.

В то же время следует понимать, что это отнюдь не означает, что угроза исчезла. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что удары с ракетоносителей морского базирования могут достигать 2500 километров.

К сожалению, из бухты Новороссийска враг уже бил ракетами. Они стартовали с подлодки и долетали до территории Украины.