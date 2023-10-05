Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі 24 Каналу підтвердила, що вони спостерігають за цим процесом вже протягом тривалого часу.

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За її словами, вони курсують, намагаючись створити вигляд маневрів. "Насправді у нас з математикою все нормально – ми відраховуємо й бачимо, що дійсно відбувається переміщення", – зазначила начальниця Об'єднаного пресцентру.

Певний час тривало переміщення майна за допомогою великих десантних кораблів. Останнім часом вони їх використовують, як логістичні транспортні об'єкти, а не як бойові одиниці,

– розповіла Наталя Гуменюк.

Зараз можемо констатувати, що близько 10 одиниць дійсно вже визначалися з майбутнім базуванням, тобто вони тяжіють до Новоросійська. Частіше заходять туди, як в основну гавань.

Дивіться повне відео з Наталією Гуменюк на ютубі 24 Каналу:

Лінія фронту в морі відкинута

Наталя Гуменюк пояснила, що 185 кілометрів – це 100 морських миль від контрольованого Україною берега. Саме на такій дистанції вже тривалий час тримається російський недофлот.

Вони вирахували для себе умовну позначку, де, напевно, не наткнуться на гнів "Нептуна". Хай так думають. Морський бог на нашому боці – це очевидно. Вони це відчують,

– наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру.

Зараз корабельне угруповування дійсно не проявляє своєї активності. Наприклад, коли функціонувала зернова угода, вони вели патрулювання в напрямку Босфору. Так росіяни намагалися своєю присутністю жахати пристойні цивільні судна.

Проте зараз їх перевага – це тактична авіація. Вони намагаються за її допомогою скидати КАБ у напрямку острова Зміїний. Саме там відбувається розв'язка морських транспортних шляхів, а також місце зосередження їх поміж собою.

Очевидно, що, скидаючи КАБ в тому напрямку, вони намагаються привести в детонацію морські міни, які знаходяться в товщі води. А також натякають на небезпеку гуманітарного коридору,

– розповіла Наталя Гуменюк.

"Їм не дає спокою те, що поза зерновою угодою Україна продовжує працювати в межах власної зернової ініціативи. Забезпечуючи безпеку суден, чиї судновласники довіряють Силам оборони в межах цього коридору", – додала Гуменюк.

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